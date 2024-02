Adam Błaszkiewicz zwycięzcą plebiscytu „Kuriera Wileńskiego” Polak Roku 2023

„Jest to ważne wyróżnienie dla mnie i dla tych, z którymi pracuję – dla nauczycieli oraz uczniów 27 promocji, które opuściły nasze gimnazjum. Bez tego otoczenia niewiele bym zdziałał” – powiedział w rozmowie z PAP laureat.

„Błaszkiewicz to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawanych postaci na Wileńszczyźnie. Osoba zasłużona dla polskiej oświaty, czyli sprawy fundamentalnej dla społeczności polskiej na Litwie” – przekazał PAP Robert Mickiewicz, redaktor naczelny polskiego dziennika „Kurier Wileński”.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, którym kieruje laureat konkursu, jest pierwszą placówką z polskim językiem nauczania, wybudowaną na Litwie od podstaw, w większości ze składek społecznych, tuż po odzyskaniu przez kraj niepodległości w 1990 r.

Baszkiewicz osobiście był zaangażowany w budowanie i powstawanie gimnazjum. Dzisiaj jest to najlepsza szkoła wśród polskich szkół na Wileńszczyźnie. Placówka należy też do grona najlepszych gimnazjów w kraju. W krajowym rankingu 350 gimnazjów, które na Litwie kończą się maturą, szkoła Jana Pawła II od lat znajduje się w pierwszej 50. „Czasami udaje się nam trafić nawet do pierwszej dziesiątki” – podkreśla dyrektor.

Adam Błaszkiewicz ukończył matematykę na Uniwersytecie Wileńskim. Jest nie tylko pedagogiem i administratorem szkoły, ale też społecznikiem oddanym sprawom polskim na Wileńszczyźnie. Od prawie 30 lat jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, przez wiele lat był jego przewodniczącym. Aktywnie działa w Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą. Od 2012 roku jest członkiem zarządu Litewsko-Polskiej Fundacji im. Jerzego Giedroycia.

„Wszystkie te działalności wspomagają się nawzajem i służą wychowaniu młodzieży” – mówi laureat. Jak zaznacza, jeśli chce się być dobrym wychowawcą trzeba świecić przykładem, a nie da się tego zrobić bez zaangażowania.

Organizowany od 26 lat plebiscyt „Polak Roku” ma na celu uhonorowanie osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla polskości na Litwie i przyczyniły się do promowania dobrego imienia Polaków w litewskim społeczeństwie.

Zgodnie z regulaminem plebiscytu, o tym, kto zwycięża w konkursie, decydują czytelnicy „Kuriera Wileńskiego”, którzy oddają swój głos na jednego z 10 zgłoszonych kandydatów oraz kapituła konkursu.