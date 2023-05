A. Anušauskas ma nadzieję, że siły amerykańskie pozostaną na Litwie po 2025 roku

„Obecność sił USA w regionie ma kluczowe znaczenie dla odstraszania potencjalnego przeciwnika. Litwa jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ich zobowiązania do zapewnienia naszego bezpieczeństwa i obecność sił amerykańskich w regionie. Mamy nadzieję, że zostaną tu po 2025 roku” – powiedział w piątek A. Anušauskas na konferencji amerykańskiego ośrodka analitycznego „Atlantic Council”.

USA są strategicznym partnerem Litwy i jednym z głównych sojuszników zapewniających bezpieczeństwo regionu bałtyckiego. Kraj od 2019 r. rotuje batalion na Litwie – ponad 500 żołnierzy. Zgodnie z obowiązującym obecnie planem sił rotacyjnych USA dla krajów bałtyckich, siły te będą rozmieszczone do końca 2025 roku.

Odnosząc się do zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie minister dodał też, że prezydent Rosji Władimir Putin „będzie bacznie obserwował wyniki wileńskiego szczytu”.

Zdaniem A. Anušauskasa realizacja ustaleń lipcowego szczytu NATO powinna przebiegać ambitnie.

Litwa ma nadzieję, że na najbliższym spotkaniu Sojuszu kraje NATO zdecydują się na konsolidację zasad wysuniętej obrony, która będzie podstawą do rozmieszczenia większej liczby wojsk we wschodniej flance NATO, a także zobowiążą się do zwiększenia finansowania obronności do co najmniej 2% produktu krajowego brutto (PKB) i zgadzą się co do perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO.