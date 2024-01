900 paczek dla Polaków na Litwie w ramach akcji „Rodacy Bohaterom”

„Jest to oczywiście wsparcie materialne, bardzo potrzebne w wielu przypadkach, ale przede wszystkim ma to wymiar symboliczny. To paczka pamięci o Polakach mieszkających na Kresach” – powiedział Krzemiński. „Chodzi przede wszystkim o spotkania z Polakami, o wymianę uczuć, o wyrażenie tego, że Polska o nich pamięta” – zaznaczył prezes.

Transport z paczkami dotarł w piątek do Wilna i poszczególnych miejscowości rejonu wileńskiego. W sobotę paczki są rozwożone po rejonie solecznickim, a w niedzielę zostaną dostarczone do Kiejdan w centralnej części kraju.

Jest to jeden z ośmiu docelowych transportów, które przygotowuje Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki w ramach akcji „Rodacy Bohaterom”. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w grudniu ubiegłego roku i zakończy się w marcu br.

„Szacujemy, że w sumie przygotujemy około 2,5 tys. paczek. Docieramy do Polaków mieszkających w różnych częściach Litwy. Następnym razem pojedziemy na północ, do Wisagini, Turmontu” – zapowiedział Krzemiński.

Stowarzyszenie Odra-Niemen powstało w 2002 roku we Wrocławiu. Organizacja posiada sześć oddziałów regionalnych, a jej głównym celem jest rozwijanie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznych oraz edukacyjnych.