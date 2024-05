90. rocznica namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego. W Wilnie odbędzie się niezwykła akcja

W trakcie spotkania uczestnicy utworzą promienie, wychodzące z serca Jezusa Miłosiernego. Przy pomocy kamer oraz drona zostanie to nagrane i przygotowane w formie kilkuminutowego filmu z lektorem.

Każdy człowiek jest zaproszony do tego, by nieść Boże Miłosierdzie w świat, każdemu, kto tego potrzebuje. Jesteśmy zaproszeni do tego, by w swojej codzienności pełnić uczynki miłosierdzia – podkreślają organizatorzy.

Pierwszy obraz z podpisem „Jezu, ufam Tobie” został namalowany według wizji Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej i dzięki pomocy błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Według Dzienniczka Siostry Faustyny – Jezus objawił się jej 22 lutego 1931 roku w celi płockiego klasztoru w tej właśnie postaci, nakazał namalować obraz i obiecał, że dusza, która będzie czcić ten obraz, nie zginie. Obiecał też duże postępy na drodze chrześcijańskiej doskonałości, łaskę szczęśliwej śmierci oraz wszelkie inne łaski i doczesne dobrodziejstwa.

Autorem pierwszego obrazu był malarz Eugeniusz Kazimirowski, prace nad nim trwały od stycznia do czerwca 1934 roku. Pracownia Kazimirowskiego mieściła się przy ulicy Rossa, obecnie jest tu Klasztor Sióstr Jezusa Miłosiernego. Tuż obok jest Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, gdzie uczynki miłosierdzia dokonują się codziennie.