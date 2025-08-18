80. rocznica śmierci ks. Mikołaja Tappera uczczona w Ejszyszkach

Inicjatywę organizacji wydarzenia podjęli parafianie wraz z Solecznickim Oddziałem Rejonowym Związku Polaków na Litwie na czele z prezesem Zdzisławem Palewiczem.

Kapłan i patriota

Ks. Mikołaj Tapper urodził się 6 października 1913 r. w Warszawie. Po ukończeniu gimnazjum w Wilejce studiował w Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1938 r. Posługiwał m.in. w Duksztach, Prozorokach, Mejszagole i Ejszyszkach. Szczególnie angażował się w działalność charytatywną, wspierając rodziny dotknięte wojną.

Podczas okupacji był kapelanem AK ps. „Żaba”, niosąc pomoc rodzinom żołnierzy i więźniów. W 1944 r. został aresztowany przez NKWD, a rok później – 17 sierpnia 1945 r. – rozstrzelany w więzieniu w Wilnie. Jego szczątki spoczywają w Kaplicy-Kolumbarium Parku Pamięci w Tuskulanach. W 1990 r. został zrehabilitowany.

Hołd lokalnej społeczności

Podczas uroczystości w Ejszyszkach homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Wiktor Bogdziewicz, a sylwetkę duchownego przypomniał Waldemar Śliżewski – wicemer rejonu solecznickiego i wiceprezes ZPL. Głos zabrali także prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, mer rejonu Zdzisław Palewicz oraz poseł na Sejm RL Jarosław Narkiewicz.

– „Ci, którzy walczyli o naszą niepodległość, za naszą ojcowiznę, wielu z nich miejsce wiecznego spoczynku znalazło często nawet nie w ogólnym grobie, a gdzieś w rowie czy lesie. (…) Ofiara księdza Mikołaja Tappera jest dla nas przykładem patriotyzmu, wierności Bogu i Ojczyźnie, obrony wartości. Niech ta tablica, która za chwilę zostanie odsłonięta, będzie wyrazem naszej wdzięczności i naszą wspólną dumą” – mówił Zdzisław Palewicz.

List od Karola Polejowskiego, tymczasowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, odczytała Monika Baczar – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku.

Tablica pamięci

Kulminacyjnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej ks. Tapperowi. Poświęcono ją jego pracy duszpasterskiej i zaangażowaniu społecznemu, a także męczeńskiej śmierci. Tablicę ufundowali Solecznicki Oddział Rejonowy ZPL i IPN w Białymstoku, a wykonała ją spółka „Žybartuva”.

Następnie uczestnicy złożyli wieńce i zapalili znicze przy kwaterze żołnierzy AK na miejscowym cmentarzu.