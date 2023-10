8-14.11 XI Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”

Przesłanie Lili Kiejzik, dyrektorki artystycznej Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie oraz pomysłodawczyni i dyrektorki Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”:

Ważne, że to, co zaczęłam w 1994 r. w bardzo małym składzie, rozwinęło się, wyrosło i teraz widzimy przed sobą Teatry, które współpracują, tworzą i żyją nadal teatralną duszą. Mamy XXI wiek, który już jak widzimy jest nielekki, ale cieszy, że teatr nadal w większości wypadków kształci, uczy języka literatury, uczy historii i najważniejsze: teatr nadal pozostaje sztuką szlachetną i potrzebną. To jest piękne.

XI Międzynarodowy Festiwal Teatralny

„Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”

8-14 listopada 2023

Wilno – Troki – Nowa Wilejka – Rudomino – Soleczniki – Zujuny

[Teatr bez granic]

8 listopada (środa)

18:00 Projekcje filmowe: bajka „Powtórka z Czerwonego Kapturka” i „Dom na granicy”, Centrum Kultury w Zujunach

9 listopada (czwartek) Szkocja, Litwa

17:00 Teatr Lustro Sceny (Szkocja), Świeczka zgasła / Centrum Kultury w Nowej Wilejce, czas trwania:60

19:00 Otwarcie festiwalu Polski Teatr „Studio” w Wilnie, Noc Helvera / Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), wstęp biletowany, czas trwania: 85

21:30 Kwartet Rafała Jackiewicza (Polska/Litwa), koncert / restauracja Sakwa

10 listopada (piątek) Czechy, USA, Polska

10:00-15:00 Warsztaty Unii Teatrów Polskich poza Polską / Dom Kultury Polskiej w Wilnie

18:00 Teatr im J. Cienciały w Wędryni (Czechy), Czekoladki / Centrum Kultury w Zujunach, czas trwania: 80

19:00 Teatr Nasz w Chicago, Kwartet dla czterech aktorów + rozmowa pospektaklowa / Dom Kultury Polskiej w Wilnie, spektakl w j. ang. (bez napisów), czas trwania: 60

21:00 Stanley Łopuszyński & Dorota Sacewicz (Polska), Koncert polski / restauracja Pan Tadeusz w Domu Kultury Polskiej

11 listopada (sobota) Ukraina, Anglia

9:30-11:30 Debata II Zjazdu Unii Teatrów Polskich poza Polską / Dom Kultury Polskiej w Wilnie

12:00 Złożenie kwiatów na cmentarzu na Rossie, udział w ceremonii obchodów Narodowego Święta Niepodległości

13.00 Spacer „Teatralnym Wilnem z Mirosławą Naganowicz”

14.30 Złożenie kwiatów w Polskiej Kwaterze Wojskowej na cmentarzu w Trokach

15:00 Wernisaż wystawy Świat akwareli, Galeria Fojė w Trokach

16:30 Porachunki z Fredrą, Polski Teatr Ludowy we Lwowie / Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie, czas trwania: 90`

20:30 Dorota Bacik & Remi Juśkiewicz, 114 decybeli ciszy (koncert), restauracja Sakwa

12 listopada (niedziela) Litwa, USA

10:00-16:00 Warsztaty Unii Teatrów Polskich poza Polską / Dom Kultury Polskiej w Wilnie

16:00 Polski Teatr w Wilnie, Kantata na cztery skrzydła / Centrum Kultury w Solecznikach, czas trwania: 60

19:00 Teatr Nasz w Chicago, Bal w operze + rozmowa pospektaklowa / Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), wstęp biletowany, spektakl dla widzów w wieku 16+, czas trwania: 80

13 listopada (poniedziałek) Polska, Niemcy

10:00, 13:00 Fundacja Pomysłodalnia (Polska), Będzie dobrze (bajka) / Dom Kultury Polskiej, wstęp biletowany, czas trwania: 45

12:00 Off Theater Zigarre (Niemcy), Rzeź w języku esperanto. Bliski Wschód/ Gimnazjum w Zujunach, czas trwania: 45

19:30 Lubelskie Centrum Konferencyjne i Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Zakochane w Polsce + rozmowa pospektaklowa / Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), wstęp biletowany, czas trwania: 85`

14 listopada (wtorek)

10:00 Projekcje filmowe: „Dom na granicy” i „Portret – Lila Kiejzik”, Sala filmowa Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie



Więcej informacji na stronie Organizatora, Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie: www.teatrstudio.lt

oraz na Facebooku XI Wileńskich Spotkań Sceny Polskiej:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054244671335

Miejsca:

Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76

Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), ul. Basanavičiaus 13

Restauracja Sakwa, ul. M. K. Paco g. 1/2

Galeria Fojė w Trokach, ul. Birutės 8

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie, ul. Vilniaus 2

Centrum Kultury w Nowej Wilejce, Wilno, ul. Pergalės 8

Sala filmowa Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie, Pałac LMTA IV (Sluški), ul. T. Kościuszki 10

Centrum Kultury w Zujunach, ul. Mokyklos g. 1 A

Gimnazjum w Zujunach, ul. Mokyklos g. 1



