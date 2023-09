7th Czesław Okińczyc Golf Cup 2023: społeczność golfowa zjednoczyła się, aby pomóc Ukrainie

Inicjatywa ta zyskała wsparcie nie tylko lokalne, ale również międzynarodowe.

„Tym razem zbierzemy w turnieju darowizny pieniężne na pomoc w odbudowie szpitala w mieście Izium na Ukrainie. Nasza szlachetna ambicja, we współpracy z ambasadorem Ukrainy, została omówiona również z Pierwszą Damą Ukrainy Oleną Zełenską. Turniej organizowany jest we współpracy z Ambasadą Ukrainy na Litwie. Cieszę się, że golfiści są zawsze otwarci na projekty społeczne i humanitarne . W celu wzmocnienia pozycji politycznej tego turnieju zaprosiliśmy sześciu golfistów, parlamentarzystów z Finlandii, która w tym roku dołączyła do NATO” – mówi Sygnatariusz Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy, Prezes Litewskiej Federacji Golfa, Ambasador Czesława Okińczyca.

Swoją opinię wyraziła także Irma Markevičienė, dyrektor Klubu Golfowego Centrum Europy.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni członkom naszego klubu i całej społeczności golfowej za chęć wniesienia wkładu w tę ważną akcję charytatywną. Wartości naszego klubu nie ograniczają się do pasji do golfa, jest to również komunikacja, współpraca i pomaganie tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Mamy nadzieję, że ten turniej będzie nie tylko sprawdzianem sportowym, ale również dobrym krokiem do zmiany świata na lepsze„.