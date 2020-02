78. rocznica powstania Armii Krajowej: Pamięć o wydarzeniach wśród Polaków na Litwie nie gaśnie

vdu

Jarosław Szostko z Klubu Rekonstrukcji Wojennej „Garnizon Nowa Wilejka”, inicjator obchodów, przedstawił zdjęcia 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, której dowódcą był major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszko. Dzień obchodów był nawiązany do tej postaci. 10 lutego była obchodzona rocznica śmierci mjr Łupaszki, a 5 Wileńska Brygada działała w terenach, gdzie się teraz znajduje Muzeum Władysława Syrokomli, czyli w Borejkowszczyźnie i Bujwidzach. Zdjęcia zostały zrobione przez członka brygady Mikołaja Sprudina. Przeżył on wojnę i represje, w ciągu 5 lat był w więzieniu. Ciekawostką jest to, że brał udział w kręceniu popularnego serialu „Czterej pancerni i pies”.

Ppłk Piotr Sadyś, attaché Obrony RP na Litwie, w imieniu Konsula Ambasady RP w Wilnie przekazał pozdrowienia dla wszystkich zebranych. „Zawsze mnie cieszą spotkania z naszymi weteranami, takie jak to z kapitanem Stanisławem Poźniakiem. Cieszę się, że mogę go widzieć w dobrym zdrowiu i formie. Widzę, że pamięć o tych wydarzeniach nie gaśnie wśród Polaków. To jest bardzo piękne i ważne. Największym dowodem pamięci są związki z Polską, pięknie śpiewająca młodzież, reprezentująca duch, który nie ginie. Spotkania z Państwem są dla mnie ogromną wartością” – powiedział ppłk Sadyś.

Dyrektor muzeum im. Syrokomli, Helena Bakuło, podkreśliła, że miejsce obchodów zostało wybrane nie przez przypadek.

„Władysław Syrokomla był bardzo wielkim patriotą i kochał swoją Ojczyznę. Nie dożył do Powstania Styczniowego, bo zmarł w 1862 r., ale brał udział w przygotowaniach do zrywu. Podejrzewam, że w tym dworku odbywały się spotkania, w trakcie których dyskutowano, jak odzyskać niepodległość” – poinformowała Bakuło.