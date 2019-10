70-lecie urodzin i Chrztu św. ks. bp Kaszkiewicza: W imię wiary i miłości

vdu

„Gdy Jan Paweł II odwiedzał swoją rodzinną parafię, powiedział przy chrzcielnicy, że tu właśnie wszystko w jego życiu się zaczęło. Tutaj właśnie się stajemy prawdziwymi dziećmi Pana Boga i zaczynamy należeć do rodziny, która się nazywa święty Kościół powszechny. Do tej pory odmawiam te modlitwy, których nauczył kapłan, który udzielił mi Chrztu świętego” – powiedział ks. bp Kaszkiewicz dziennikarzom.

W Ejszyszkach biskup nie tylko został ochrzczony, ale również został wyświęcony na kapłana. „To był 1976 r., Związek Sowiecki. Granica z Białorusią, więc kościołów nie było wiele. Jednak świątynia była przepełniona ludźmi. Miałem ze sobą 12 tys. obrazków. Rozdałem wszystkie i wiem, że wielu osobom zabrakło. Nie da się zapomnieć swoich rodzinnych stron, szczególnie, gdy lat wciąż przybywa. Odczuwa się wtedy tęsknotę i nostalgię. To jest normalne, ludzkie” – twierdzi.

Biskup wyznał, że był wzruszony dzisiejszą uroczystością. „Myślałem, że po cichu odprawię Mszę św., a tu taka uroczystość. Czuję się rzeczywiście bardzo zaszczycony. Dziękuję organizatorom i Panu Bogu” – powiedział ks. bp Kaszkiewicz.

„Kiedy widziałem kapłanów, którzy dziękowali Bogu w trakcie jubileuszy swoich święceń kapłańskich, wyglądało, że są już bardzo starzy. Z perspektywy czasu człowiek na to patrzy inaczej. Z jednej strony, jest to wzruszające, z drugiej – bardzo radosne, że razem z braćmi kapłanami i ludem wiernych jesteście moimi rodakami, braćmi i siostrami. Na pewno marzyłem o takiej uroczystości” – podziękował wiernym ks. bp Kaszkiewicz.

„To właśnie przy rodzicach uczył się, jak wierzyć, jak kochać ludzi, jak się do nich zwracać, z jaką wrażliwością należy podchodzić do każdego człowieka. Jego mama była człowiekiem bardzo prostym i serdecznym. Zawsze miała w swoich dłoniach różaniec. Kiedy ksiądz odjeżdżał do Grodna, to pojechał do niej, aby otrzymać błogosławieństwo. Mimo, że uścisnęła go po matczynemu, to nie spłynęła już żadna łza. Zabrakło jej łez po 90-tym roku życia. Biskup Kaszkiewicz zawsze ma oczy otwarte na Boga i dlatego zawsze może z miłością patrzeć na innego człowieka” – takie ciepłe słowa zabrzmiały w czasie homilii z ust księdza Romana Kotlimowskiego.

„Zobowiązujemy się modlić za bp Kaszkiewicza, aby prowadził jego i archidiecezję grodzieńską w stronę nieba” – powiedział na końcu Mszy św. bp Józef Staniewski z diecezji grodzieńskiej.

W imieniu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin złożyć życzenia przybył europoseł Waldemar Tomaszewski. „Potrzebujemy prawdziwego wzoru do naśladowania. Kiedyś nim był ks. prałat Józef Obremski. Teraz takim wzorem jest ks. biskup Kaszkiewicz. Gdy są tacy duchowni, jest łatwiej być chrześcijaninem i dzielić się swoimi troskami. To jest ważne dla nas, dlatego dodaliśmy do nazwy swojej partii słowa Związek Chrześcijańskich Rodzin” – podkreślił Tomaszewski.

Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego, podkreślił, że wartości duchowe mogą trwać tylko w tym wypadku, gdy je szerzą tacy duchowni, jak ks. bp Kaszkiewicz. „Tu na tej ziemi wszystko się kontynuuje i żyje – patriotyzm, poświęcenie, miłość do ziemi ojczystej, tolerancja, poszanowanie. Po 70-ciu latach stare wartości zostały, nawet jest jeszcze lepiej. Przyszedł lud Wileńszczyzny, aby wyrazić swoją wielką wdzięczność i szacunek. Dla nas ksiądz biskup jest naszym biskupem. Jest odzwierciedleniem tych wartości, które charakteryzują tych ludzi – bezgranicznej skromności, pokory, pracowitości. Co jest szczególnie charakterystyczne dla księdza biskupa – to niezwykła umiejętność łączenia ludzi i prowadzenia dialogu z innym człowiekiem” – powiedział mer rejonu solecznickiego.

Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii Ducha Świętego w Wilnie, przypomniał o czasach, gdy Kaszkiewicz pracował w tym kościele. „Przez 10 lat ksiądz biskup był proboszczem naszej parafii i ani razu nie widziałem go zdenerwowanego. Jestem mu wdzięczny za tę głębię ducha. Gdzie jest głębia, tam jest pokój. Dziękuję bardzo za otwartość dla młodzieży, bo sam kiedyś do niej należałem. Przede wszystkim dziękuję za obraz Jezusa Miłosiernego. Gdyby nie biskup Kaszkiewicz, obraz by pozostał na Białorusi. Pamiętam ten moment, gdy ks. Aleksander został ogłoszony biskupem. Bardzo się ucieszyliśmy, ale, szczerze mówiąc, czuliśmy nie mniejszy ból z tego powodu, że musimy pożegnać księdza” – opowiedział ks. Jasiński.

Biskup Grodzieński, przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi Aleksander Kaszkiewicz urodził się 23 września 1949 r. w Podgajdziach koło Ejszyszek. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kownie i w 1976 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1976-81 pełnił służbę w katedrze pw. Chrystusa Króla w Poniewieżu jako wikariusz. W 1981 r. został proboszczem parafii Ducha Świętego w Wilnie. W 1991 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem nowo utworzonej diecezji grodzieńskiej. Konsekracja biskupia odbyla sie 23 maja 91 r. W herbie biskupim ksiądz biskup umieścił hasło: „Jezu ufam Tobie”. W 2006 r. został wybrany na przewodniczacego Konferencji Biskupów Katolickich na Bialorusi. Stoi na czele Rady do spraw Młodziezy i Rady do spraw Wychowania Katolickiego. W 2016 roku ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego.