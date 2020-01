„6km” – inicjatywa, która połączyła mieszkańców Bezdan

vdu

„Zapraszam wszystkich do obejrzenia filmu, a następnie do rozmowy nie tylko o filmie, ale także o Bezdanach” – powiedział autor projektu.

Film przedstawia zwykłych mieszkańców Bezdan, którzy opowiadają o swoim codziennym życiu, to, co lubią i jakie problemy napotykają ich w tym miasteczku. Wśród rozmówców jest student, który spędza piątkowe noce z przyjaciółmi, dyrektorka szkoły i sprzedawca w małym prywatnym sklepie. W filmie będzie można usłyszeć i zobaczyć miasteczko takim, jakim widzą je mieszkańcy.

Jak się okazało, w czasie spotkania tematów do udokumentowania w Bezdanach jest znacznie więcej, a mieszkańcy i goście mieli o czym rozmawiać po premierze 11- minutowego filmu.

Vytenis Paliukaitis/Fot. Joanna Bożerodska

Do kontynuowania pracy nad dokumentowaniem życia miasteczka zachęcał także obecny premierze Vytenis Pauliukaitis, znany litewski reżyser i scenarzysta.

– Jeżeli jest taka potrzeba, znajdują się tematy, to warto napisać projekt, zdobyć jakieś większe pieniądze i pracować nad kolejnymi odcinkami. Zachęcam, by sięgnąć także do historii miasteczka, jego nazwy, dowiedzieć się o nim jak najwięcej – mówił po pokazie premierowym.