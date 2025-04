60-lecie Żłobka-Przedszkola w Awiżeniach. Jubileusz pełen wspomnień i radości

„Tylko współpracując – rodzice, wychowawcy i samorząd – możemy stworzyć środowisko, w którym każde dziecko będzie czuło się bezpiecznie, swobodnie i będzie mogło się w pełni rozwijać. Samorząd nieustannie dąży do zapewnienia jak najlepszych warunków dla najmłodszych mieszkańców rejonu wileńskiego” – dodał.

„Cieszymy się, widząc, jak przedszkole w Awiżeniach rozwija się i rośnie wraz z każdym kolejnym pokoleniem dzieci. Przez te długie lata pracowali tu i nadal pracują oddani specjaliści, których łączy szlachetna misja – inwestowanie w małego człowieka. To właśnie w przedszkolu zaczynają się kształtować małe osobowości i tworzone są fundamenty pod ich przyszłość” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Z okazji jubileuszu mer przekazał przedszkolu bon pieniężny o wartości 1500 euro na potrzeby placówki. Za wieloletnią i szczerą pracę listami gratulacyjnymi mera rejonu wileńskiego uhonorowano również pedagogów i pracowników administracji przedszkola.

„Przedszkole to początek wszystkiego, fundament pierwszych osiągnięć dziecka. Dzisiejsze motto przedszkola „Przygody zaczynają się tutaj” nie jest przypadkowe – tylko zgodna współpraca społeczności przedszkolnej, rodziców i mieszkańców Awiżeń otwiera drogę do sukcesu. To połączenie jest niczym solidny fundament, na którym rozwijają się talenty i zdolności, a pierwsze kroki na drodze poznania i odkrywania stają się niezapomnianą przygodą” – powiedziała wicemer rej. wileńskiego, Edyta Tamošiūnaitė.