Uwaga! We wtorek na Litwie zawyją syreny alarmowe

Zgodnie z informacjami stołecznego samorządu, w celu przetestowania możliwości ewakuacji do innych miast, zorganizowana została grupa wolontariuszy.

Wolontariusze z czterech wileńskich dzielnic będą transportowani do innych miast, takich jak Kielmy, Kiejdany, Kowno, Szawle i Wiłkomierz. Na miejscu zapewnione będą posiłki, woda oraz symulowane badania medyczne.

Podczas ćwiczeń zostaną zorganizowane punkty ewakuacyjne, a także zapewniony będzie transport paliwa oraz testowane będą procedury usuwania przeszkód na drogach.

Ćwiczenia ewakuacyjne potrwają dwa dni. Część uczestników spędzi noc w punktach przyjęć, inni wrócą do Wilna jeszcze tego samego dnia.

Testowane będą dwa typy ewakuacji: z pomocą władz miasta, poprzez punkty zbiorcze, bez użycia własnych środków transportu, oraz ewakuacja grup osób wrażliwych, które otrzymują usługi socjalne lub opiekuńcze, z których osoby będą zabierane z domów lub placówek opiekuńczych. Symulowana będzie także ewakuacja uczniów i dzieci przedszkolnych do innych placówek.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w kwietniu bieżącego roku zaprezentowano nowy plan ewakuacji Wilna, opracowany przez władze miasta, który może być dostosowany do różnych scenariuszy kryzysowych. Zaktualizowany plan ewakuacji jest częścią wzmocnionej polityki obronnej Wilna.

Syreny zostaną uruchomione o godz. 11:52 i będą emitować sygnał przez 3 minuty – do godz. 11:55.W tym samym czasie na telefony komórkowe mieszkańców zostaną wysłane wiadomości z informacją o przeprowadzanym teście.

Po wyłączeniu syren, o godz. 11:55, publiczny nadawca LRT oraz lokalne i regionalne stacje radiowe przekażą informacje oraz zalecenia dotyczące postępowania w sytuacji zagrożenia.

Te powiadomienia ostrzegają mieszkańców o pilnym zagrożeniu ich zdrowiu, życiu, mieniu lub środowisku. Usługa jest bezpłatna.

Z powodu ćwiczeń we wtorek tymczasowo zmienią się rozkłady jazdy 17 linii autobusowych: 1G, 2G, 3G, 5G, 5, 10, 18, 29, 34, 40, 50, 53, 56, 69, 74, 87, 115.

Ćwiczenia „Vyčio skliautas 2025” potrwają do 11 października. Głównym celem jest ocena stanu mobilizacyjnego systemu państwowego, sprawdzenie, jak przebiega reorganizacja państwa oraz koncentracja zasobów w celu przygotowania kraju do obrony, w kontekście szybko zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa.