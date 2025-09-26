Od maratonu po inicjatywy sąsiedzkie: miasto przeznaczy 1,35 mln euro na projekty sportowe

– Inwestujemy w aktywny styl życia wilnian, aby sport stał się codziennością dla wszystkich – od dzieci po seniorów. W każdym rejonie powstaje coraz więcej przestrzeni do ruchu: odnowione boiska szkolne, miejskie strefy aktywności, a także boiska tuż przy domach. Tworząc takie warunki, chcemy, by aktywność fizyczna była naturalną częścią życia, a wsparcie projektów sportowych daje mieszkańcom szansę odkrywać nowe formy ruchu – mówi mer Wilna Valdas Benkunskas.

Finansowanie rośnie z roku na rok: na 2025 r. przeznaczono 1,3 mln euro, w 2024 r. – 1,2 mln euro, a w 2023 r. – 1 mln euro. W tym czasie zwiększa się także frekwencja – w 2024 r. w stołecznych wydarzeniach sportowych wzięło udział 217 tys. osób (w 2023 r. – 198 tys.). Co roku wsparcie otrzymuje około 200 projektów (plan na 2025 r.: 193 projekty; 2024 r.: 202; 2023 r.: 206), od małych inicjatyw sąsiedzkich po duże imprezy miejskie. Do największych tradycyjnych wydarzeń z dofinansowaniem należą „Vilniaus maratonas” i „Velomaratonas”, które łącznie zgromadziły ponad 20 tys. uczestników i gości.

– Dziesięć lat temu zaczynaliśmy konkurs na projekty sportowe od kilkudziesięciu tysięcy euro. Zainteresowanie stale rośnie – w 2025 r. sfinansowaliśmy 193 inicjatywy i wydarzenia, a w tym roku możemy się cieszyć rekordową kwotą 1,35 mln euro, która w przyszłym roku trafi do różnych organizacji sportowych. Równolegle inwestujemy w infrastrukturę – modernizujemy boiska szkolne i osiedlowe, tworzymy strefy treningowe i dla sportów ekstremalnych. Szczęśliwe miasto to miasto, które uprawia sport – zachęcam wszystkie środowiska do składania wniosków – podkreśla wice­mer Vytautas Mitalas.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Wnioski mogą składać organizacje działające w obszarze sportu, zarejestrowane w Wilnie co najmniej od jednego roku kalendarzowego.

Dofinansowanie przewidziano dla:

działań w zakresie aktywności fizycznej – inicjatyw prozdrowotnych, kształtujących nawyki ruchowe i rozwijających kompetencje fizyczne oraz psychiczne, niepowiązanych bezpośrednio ze sportem profesjonalnym lub rywalizacją; obejmują one również działania edukacyjne o sporcie i jego korzyściach,

wydarzeń sportowych – publicznych imprez z elementem rywalizacji, popularyzujących dyscypliny i aktywnie włączających społeczność.

Coraz większą wagę przykłada się do organizacji sportowych osób z niepełnosprawnościami – są zaproszone do udziału w tym konkursie, a osobny program finansowania dla nich ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.

Jak będą oceniane projekty?

Priorytet otrzymają bezpłatne wydarzenia sportowe oraz bezpłatne działania aktywizujące skierowane do szerokiej grupy mieszkańców Wilna. Ocenie podlegać będzie także upowszechnianie projektu, uzasadnienie finansowe, zarządzanie, trwałość i ciągłość oraz włączenie społeczne i zachęcanie do aktywności osób w różnym wieku.

Nabór wniosków

Nabór trwa 20 dni roboczych. Ostatni dzień przyjmowania wniosków to 15 października. Zgłoszenia należy składać w elektronicznym systemie konkursów Samorządu Miasta Wilna.