50 nowych placów zabaw dla wileńskich dzieci

Wcześniej 25 nowych placów powstało w Leszczyniakach, na Antokolu, w Werkach, Poszyłajciach, Karolinkach i innych dzielnicach miasta.

Wszystkie nowe place zabaw w Wilnie są kilku rodzajów, odpowiednie dla dzieci w różnym wieku – do 6 lat, 6-12 lat i mieszane – dla dzieci poniżej 6 lat i od 6 do 12 lat. Posiadają one zintegrowane dwie zjeżdżalnie, podwójne huśtawki, bezpieczną zamykaną piaskownicę. Obok placów zostaną ustawione ławki dla rodziców lub dziadków opiekujących się dziećmi. W okolicy znajdą się również kosze na śmieci.

Miejsca zabaw są oznaczone specjalnymi tablicami informacyjnymi z numerem telefonu, do którego można zadzwonić po zauważeniu awarii.

Instalacja jednego takiego placu zabaw kosztuje od 9 tys. do ponad 19 tysięcy euro.

W Wilnie się znajduje 525 placów zabaw dla dzieci. Każdego roku na utrzymanie takich miejsc przeznacza się około 170 tysięcy euro. Stare, metalowe i niebezpieczne place zabaw w stolicy są demontowane w celu spełnienia standardów bezpieczeństwa.