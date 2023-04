50 lat „Bajki”: przedszkole, to projekt, który nigdy się nie kończy

Złoty jubileusz Żłobka – Przedszkola „Bajka” w Solecznikach stał się okazją do wspomnień o ludziach i wydarzeniach, związanych z tym miejscem. Od 1973 roku instytucja zmieniała się i ewaluowała, dzięki czemu stworzono tu swoisty klimat, charakter i tradycje wyjątkowe tylko dla niej.

Uroczystość z tak zacnej okazji odbyła się 27 kwietnia w Sali Centrum Kultury w Solecznikach. Jak na każdą poważną imprezę przystało, uroczystość zainaugurował polonez w wykonaniu starszaków. Taniec zachwycił całą publiczność. Posypały się gromkie brawa, które w toku koncertu tylko narastały. A było za co! Część pokazowa w wykonaniu przedszkolaków wzbudziła na widowni prawdziwy podziw. Młodzi artyści z wielką ekspresją i entuzjazmem zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez twórcze panie przedszkolanki. Na scenie były i kurczaki, i kotki, i kowboje z rockerami. Dzieci stanęły na wysokości zadania. Brawo!

Po części artystycznej przyszła kolej na pozdrowienia i podziękowania.

Witając gości dyrektor przedszkola Anna Kuleszowienie podziękowała za wielką pracę swoim pracownikom, słowa uznania kierując także do wieloletniej dyrektor placówki Danieli Bogdziewicz. Dyrektor podkreślała także to, że placówka jest nowoczesna i zapewnia wszechstronny rozwój każdemu dziecku.

– Współczesne przedszkole jest niewątpliwie inne niż to z roku 1973. To przede wszystkim ogromny wkład pracy, umiejętności, entuzjazmu, kreatywności oraz ogromnej wrażliwości na potrzeby dzieci – powiedziała dyrektor przedszkola Anna Kuleszowienie. – Stawiamy na edukacje rozwojowe dzieci. Poprzez liczne działania staramy się kształtować wśród naszych wychowanków nawyki zdrowotne, estetyczne, żywieniowe. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu w najróżniejsze programy i inicjatywy. To, co zobaczyliście na scenie jest naszą codzienną pracą. Tak żyjemy, pracujemy, bawimy się.

Na urodziny przedszkola przybyli także przedstawiciele władz samorządu rejonu solecznickiego – mer rejonu Zdzisław Palewicz, dyrektor administracji samorządu Grzegorz Jurgo, kierownik wydziału oświaty i sportu administracji samorządu Regina Markiewicz wraz specjalistką wydziału Iriną Ajkowską, starosta gminy solecznickiej Mirosław Niewierkiewicz, przedstawiciele placówek oświatowych rejonu i firm wspierających placówkę, rodzice i dziadkowie dzieci.

Do grona pedagogicznego przedszkola, dzieci i ich rodziców, zebranych gości zwrócił się mer rejonu Zdzisław Palewicz, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że uroczystość jest okazją do świętowania, podsumowań, wspomnień i refleksji. Złożył gratulacje wszystkim, którzy są i byli zaangażowani w życie tej wyjątkowej placówki. Wyraził uznanie dla pracowników za dotychczasową pracę, za serce i oddanie, z jakim wykonują swoje codzienne obowiązki. Przedszkolakom życzył, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu z koleżankami i kolegami był wypełniony radością, zabawą, odkrywaniem świata i jego tajemnic.

– To wyjątkowe piękne i radosne święto, bo dotyczy całej społeczności naszego miasta. Przedszkole, to nie tylko instytucja, to wspólnota, a mówiąc językiem współczesnym, to projekt, który nigdy się nie kończy. To projekt, który zawsze ma optymistyczne zakończenie. Tak jak dziś na tej sali – każdy z nas z uśmiechem na twarzy przeżył niezwykle pozytywne emocje. Składam serdeczne podziękowania za pomysł organizacji tego święta dla pani dyrektor i każdego pracownika z osobna. Dziękuję za wasz ogromny trud na co dzień i przy święcie – życząc dalszego rozwoju i tak owocnej pracy z dziećmi mówił mer rejonu Zdzisław Palewicz.

Fot. Samorząd Rejonu Solecznickiego

Z okazji jubileuszu na ręce pani dyrektor Anny Kuleszowienie mer rejonu Zdzisław Palewicz złożył list gratulacyjny, kwiaty i prezent pieniężny, zapowiedział także, że w najbliższym czasie placówkę czeka poszerzenie – planowana jest budowa dobudówki, a to znaczy, że przedszkole będzie mogło przyjąć więcej dzieci, będzie więcej miejsca do pracy i zabawy.

Ostatnim elementem uroczystości był ogromny tort urodzinowy z logo przedszkola oraz wypuszczenie w powietrze 50 kolorowych balonów. Jak to na urodzinach bywa maluchy w dniu święta swojej placówki na dobrą zabawę i brak słodyczy nie mogli narzekać.

Źródło: Samorząd Rejonu Solecznickiego