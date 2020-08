5. edycja festiwalu „Muzyka na dworku w Jaszunach”

Festiwal, który odbywa się od 2016 r. można nazwać ważną częścią litewskiej sceny muzycznej. Wyniki projektu świadczą o tym, że liczba fanów profesjonalnej muzyki rośnie z każdym rokiem. Zainteresowanie i wdzięczność wielbicieli profesjonalnych występów muzycznych zorganizowanych podczas zakończonego sukcesem festiwalu „Muzyka na dworku w Jaszunach” udowodniły konieczność kontynuowania tradycji nawet w trudnym okresie pandemii.

W tym roku odbyła się 5. edycja festiwalu, skupiona na kultywowaniu muzyki klasycznej i różnorodnych form jej ekspresji. Festiwal stwarza mieszkańcom możliwość lepszego poznania sztuki, pomaga spełnić potrzeby kulturalne mieszkańców, stwarza dogodne warunki do poszerzania światopoglądu, kreatywności i autoekspresji, a dworek w Jaszunach staje się tym samym atrakcyjny nie tylko ze względu na swoją historię czy ekspozycje muzealne, ale także profesjonalne koncerty muzyczne. Wydarzenie to zdecydowanie podnosi atrakcyjność kulturową rejonu i sprzyja turystyce.

Tego lata Miejski Ośrodek Kultury Rejonu Solecznickiego, kontynuując owocną współpracę z Litewską Filharmonią Narodową, przygotował nowy, bogaty i wszechstronny program, w którym każdy z widzów mógł znaleźć coś dla siebie. W niedzielne popołudnia lipca i sierpnia fani muzyki poważnej mogli zachwycić się koncertami Litewskiej Orkiestry Kameralnej, Kwartetu Čiurlionisa, zespołu Musica Humana, grupy Voytek Proniewicz & Roshko Brothers, a także znanych solistów.

W ubiegłą niedzielę, 16 sierpnia, odbył się koncert poświęcony 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II w wykonaniu Państwowego Chóru Kameralnego „Polifonija” w Szawlach oraz aktorów Vladasa Baranauskasa i Miroslava Šeibakasa. Kompozycje muzyczne chóru, inspirowane papieskimi tekstami, a także jego osobowością i zdolnością do przekazywania kazań i myśli, stworzyły niepowtarzalną atmosferę. Niewątpliwie tak wysoki poziom artystyczny przekazu muzycznego nadał festiwalowi szczególną powagę, podkreślając jednocześnie wagę i walory wydarzenia.

„Z roku na rok cieszymy się coraz większym zainteresowaniem publiki. To bardzo satysfakcjonujące. Szacujemy, że w tym sezonie na festiwalowych koncertach odwiedziło nas około 3200 widzów. To nie tylko mieszkańcy naszego rejonu, wiele osób pochodzi z Wilna czy innych litewskich miast. Często zwiedzanie rejonu solecznickiego łączy się z koncertem w dworku w Jaszunach, taka wycieczka oferowana jest wraz z programem koncertowym. Czasami widzimy ludzi z rowerami jadącymi tą trasą, którzy przypadkowo podjeżdżają na koncert i już na nim zostają. Wszystko to wynika oczywiście z ekscytującego programu festiwalu. Przygotowując program staraliśmy się zaprosić najlepszych fachowców, co, sądząc po naszym zainteresowaniu, udało się – mówi Kristina Šimelevič, koordynator Festiwalu „Muzyka na dworku w Jaszunach”, kierownik projektu z Ośrodka Kultury w Solecznikach.

Wydarzenie nie odbyłoby się bez wsparcia sponsorów: Samorządu Rejonu Solecznickiego, Ministerstwa Kultury RL, Litewskiej Rady Kultury, Funduszu Pomocy Polakom na Wschodzie oraz Kancelarii Premiera RP.