Seminarium Duchowne im. św. Józefa w Wilnie zaprasza kandydatow

„Jezus zaprasza robotników do swojej winnicy! Zaprasza do współpracy, by wysłać ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał (Łk 10, 1). Jeśli w głębi serca czujesz to zaproszenie, zachęcamy do odważnej i stanowczej odpowiedzi na nie i wkroczenia na drogę powołania kapłańskiego!” –informuje Seminarium Duchownym im. św. Józefa w Wilnie

Osoby, które czują powołanie, są zapraszane do składania dokumentów w dniach 22-28 lipca (w godz. 10-17).



Lista dokumentów.



Dokumenty należy przedłożyć w Seminarium Duchownym im. św. Józefa w Wilnie mieszczącym się przy ul. Kalwaryjskiej 325.



Ezaminy wstępne na studia odbędą się 30 lipca 2020 r.



Więcej informacji można znaleźć na stronie www.seminarija.lt,

Nr tel. (+370 5) 270 1602; e-mail rektorius@vks.lcn.lt

https://www.facebook.com/Vilniausseminarija/photos/a.1488115404803999/2680374178911443/?type=3&theater

źródło: vilnensis.lt