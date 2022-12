43-centymetrowa choinka w Wilnie przypomina o nadmiernej konsumpcji w czasie Świąt

„Nasza choinka – to symbol, który zachęca do ograniczenia konsumpcyjnych Świąt Bożego Narodzenia, nadmiernych atrybutów świątecznych, na rzecz życzliwości i budowania świątecznego nastroju” – powiedział PAP Simonas Gurevičius, szef organizacji pozarządowej Bank Żywności, inicjatora akcji. „Przecież to nie stoły zastawione jedzeniem i obfitość uroczystości są ważne, ważni są ludzie, którzy są z nami” – dodaje.

Z badań wynika, że prawie 40% Litwinów przyrządza na Święta za dużo jedzenia, którego nadmiar potem wyrzuca. Tymczasem każdy piąta osoba w kraju jest zagrożona ubóstwem, a każda dziesiąta nie ma na czego podać na świąteczny stół.

43-centymetrowe drzewko na Placu Ratuszowym jest umieszczone na cokole i przykryte szklanym ostrosłupem. Organizatorzy akcji wskazują, że bardzo wymownie kontrastuje ono z główną świąteczną choinką w Wilnie ustawioną tradycyjnie na Placu Katedralnym, która w tym roku została przyozdobiona w formie tortu.

Z okazji 700-lecia Wilna, które przypada 25 stycznia, centralna wileńska choinka mierząca 22 metry wysokości została w tym roku udekorowana w formie trójpoziomowego tortu, na którym ustawiono 700 świec