Jak powiedziała dla BNS wicemer Wilna Edita Tamošiūnaitė, ok. 900 dzieci, które się nie dostały do państwowych przedszkoli, uczęszcza do prywatnych i co miesiąc z samorządu otrzymuje wsparcie w wysokości 100 euro.

Urząd m. st. Wilna zapowiada, że co najmniej kilkudziesięcioro dzieci będzie mogło uczęszczać do nowo utworzonych grup w Pilaitėje i Pašilaičiai.

Ogółem w Wilnie działa 138 państwowych przedszkoli.