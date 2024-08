3 sierpnia – Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej

„Droga krzyżowa jest formą modlitwy, gdy wierni w duchu modlitewnym spotykają się, by rozważać to co przeżył nasz Zbawiciel Pan Jezus przed swoją śmiercią na Kalwarii” – zaznaczył ks. Jerzy Witkowski, proboszcz parafii pw. Odnalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Wileńskiej.

Droga Męki Pana Jezusa została zbudowana na prawym brzegu Wilii, w parku regionalnym w Werkach. Należy ona do jednego z największych kompleksów dróg krzyżowych w Europie. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras w stolicy Litwy.

Droga Krzyżowa obejmuje trzydzieści pięć stacji Męki Pańskiej, rozlokowanych na pagórkach i dolinach leśnych nieopodal kościoła pw. Odnalezienia Krzyża Świętego.