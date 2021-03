17. rocznica przystąpienia Litwy do NATO. Ambasador RP na Litwie: Polska i Litwa są w nim bezpieczne

Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska podkreśliła dziś w wypowiedzi dla mediów wagę tego wydarzenia.

„To jest bardzo dobry moment, aby przypomnieć, jakie to jest ważne. Z Litwą współpracujemy dwustronnie i w ramach całego Sojuszu. W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO, na dany moment jest przygotowywany bardzo ważny – szczególnie dla naszego regionu – szczyt państw Sojuszu, który odbędzie się w czerwcu. Jest on potrzebny ze względu na zagrożenia, które się pojawiają i które są coraz bardziej niepokojące” – tłumaczy Ambasador.

Doroszewska podkreśliła, że NATO jest najpotężniejszym sojuszem wojskowym na świecie.

„Myślę, że Polska i Litwa czują się w nim bezpiecznie. Wzmacnia to również naszą przyjaźń. Zagrożenia widzimy bardzo podobnie, często nawet bardziej podobnie niż wiele krajów w innych regionach świata, bo mamy wspólną historię, niebezpieczeństwa, które na nas czyhały i spadały. Tu się świetnie rozumiemy” – sądzi Ambasador.

Według niej, współpraca Polski i Litwy w dziedzinie wojskowej jest znakomita.

„Takim symbolicznym wymiarem tej współpracy, z którego jestem bardzo dumna jako Polka i Ambasador Polski, jest obecność polskich samolotów na niebie krajów bałtyckich w czasie kolejnych misji Baltic Air Policing. „Odganiają” one te „niechciane” samoloty z granic powietrznych państw bałtyckich. Zaczynało się najpierw od MIG-ów, teraz są to wspaniałe F-16, które czasami uświetniają uroczystości. Zawsze mnie cieszy ich widok, bo one są takim wyraźnym symbolem naszej współpracy” – cieszy się Ambasador RP na Litwie.