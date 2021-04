17 kwietnia mieszkańcy rejonu wileńskiego będą szczepieni preparatem „Pfizer”

Do rejestracji są zapraszane osoby należące do grup priorytetowych:

seniorzy powyżej 65. roku życia mieszkający w rejonie wileńskim;

pacjenci Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego z chorobami przewlekłymi:

osoby z chorobami przewlekłymi (serca, układu krążenia, płuc, wątroby itp.);

osoby z otyłością (BMI powyżej 35);

osoby z chorobami onkologicznymi;

osoby chore na cukrzycę;

osoby niepełnosprawne i opiekujący się nimi członkowie rodzin, rodzice (rodzice adopcyjni) lub opiekunowie opiekujący się chorymi dziećmi.

Szczepienia pacjentów uprzednio zarejestrowanych będą się odbywać w:

– Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego (ul. Laisvės 79, Wilno), w gabinecie nr 113, w godzinach od 8.00 do 13.00. Rejestracja na szczepienia odbywa się w godzinach od 11.00 do 17.00, pod numerem telefonu 8 611 51 669 bądź 8 613 98 172;

– Przychodni w Niemenczynie rejonu wileńskiego (ul. Švenčionių 86, Niemenczyn, rejon wileński), w gabinecie nr 15, w godzinach od 8.00 do 13.00. Rejestracja na szczepienia odbywa się w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 17.00, pod numerem telefonu 8 600 38 885 bądź (8 5) 237 13 65;

– ambulatorium w Kowalczukach (ul. Bažnyčios 7A, wieś Kowalczuki, rejon wileński) w godzinach od 9.00 do 13.00. Rejestracja na szczepienia odbywa się pod numerem telefonu (8 5) 249 5187.

– ambulatorium w Mejszagole (ul. Vilniaus g. 15,Mejszagoła, rejon wileński) w godzinach od 9.00 do 13.00. Rejestracja na szczepienia odbywa się pod numerem telefonu (8 5) 249 4370;

– ambulatorium w Mickunach (ul. Mickūnų 3,Mickuny, rejon wileński) w godzinach od 9.00 do 13.00. Rejestracja na szczepienia odbywa się pod numerem telefonu (8 5) 238 6267;

– ambulatorium w Podbrzeziu (ul. Vilniaus 28A,Podbrzezie, rejon wileński) w godzinach od 9.00 do 13.00. Rejestracja na szczepienia odbywa się pod numerem telefonu (8 5) 258 6234;

– ambulatorium w Pogirach (ul. Šiltnamių 15-1, Pogiry, rejon wileński) w godzinach od 9.00 do 13.00. Rejestracja na szczepienia odbywa się pod numerem telefonu (8 5) 260 5154;

– ambulatorium w Rukojniach (ul. Vaikų 2, Rukojnie, rejon wileński) w godzinach od 9.00 do 13.00. Rejestracja na szczepienia odbywa się pod numerem telefonu (8 5) 235 2088.

Należy mieć przy sobie dokument tożsamości.

Szczepionka nie jest zalecana osobom, jeśli od zdiagnozowania COVID-19 nie minęło 180 dni lub po wykonaniu testu serologicznego wykryto przeciwciała koronawirusa.

Szczepienia są dobrowolne, szczepionka i usługi szczepień są bezpłatne.

„Zapraszamy do aktywnej rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19! To duży krok dla nas wszystkich na powrót do normalnego życia!” – czytamy na stronie vrsa.lt

Na podst. vrsa.lt