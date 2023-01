160. rocznica Powstania Styczniowego w Wilnie: otwarcie wystawy oraz międzynarodowa debata

Obecna na otwarciu wystawy Ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na to, że wystawa przy kościele franciszkańskim niesie ważne przesłanie, przypominając o mocnym duchu Powstania Styczniowego.

„Mieszkańcy Wilna, turyści stolicy oraz osoby, przychodzące do kościoła, będą mogły bezpośrednio zapoznać się z wystawą, która wzbogaci Wilno. Historyczna wystawa przypomina o tym duchu, który na Litwie był bardzo mocny – o duchu Powstania Styczniowego. Rocznicę powstania wspólnie obchodziliśmy w Kijowie, na Rossie, wczoraj w Cytadeli warszawskiej z prezydentami Polski i Litwy. Dzisiaj mamy kolejne wspaniałe wydarzenie u Ojców Franciszkanów” – powiedziała U. Doroszewska, zachęcając wszystkich do obejrzenia wystawy na ogrodzeniu kościoła franciszkańskiego w Wilnie (ul. Trakų 7), która będzie trwać do do 24 lutego 2023 r.