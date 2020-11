11 listopada uroczystości na Starej Rossie organizowane przez Ambasadę RP w Wilnie nie odbędą się

Ambasada RP w Wilnie zaprasza wszystkich chętnych do zdalnego udziału w akcji „Niepodległa do Hymnu” (https://www.youtube.com/watch?v=ydxjYVwcKRQ), czyli wspólnego wykonania Hymnu Narodowego 11 listopada 2020 r. o godz. 13.00 (czasu litewskiego). Zachęca, by śpiewać w domach, wraz z rodziną, współlokatorami, najbliższymi. By to ułatwić radio „Znad Wilii” o godz. 13:00 wyemituje Mazurka Dąbrowskiego, aby każdy mógł w domu zaśpiewać hymn państwowy.

Pamiętajmy o apelu Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, by w związku z tegorocznymi ograniczeniami, zamiast zakupu kwiatów, osoby i instytucje co roku uczestniczące w obchodach zaoszczędzone środki wpłaciły na konto Komitetu, jako wkład w odnowienie kolejnych zabytkowych nagrobków.