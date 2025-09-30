1 października rejon wileński rozpoczyna sezon grzewczy

„Śledzimy najnowsze prognozy pogody i widzimy, że jesień przyszła nie ze złotymi barwami, lecz z chłodnymi dniami. Już teraz mieszkańcy pytają, kiedy zostanie włączone ogrzewanie. Dlatego ważne jest, aby zapewnić komfort zarówno mieszkańcom w ich domach, jak i pracownikom, dzieciom czy pacjentom w instytucjach. W tym roku sezon grzewczy rozpoczynamy dokładnie w tym samym czasie co w ubiegłym roku” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Rozpoczęcie sezonu grzewczego ogłaszane jest w zależności od rzeczywistej temperatury powietrza, gdy przez trzy kolejne dni średnia temperatura powietrza wynosi mniej niż 10 stopni Celsjusza.

„Przytulne i ciepłe pomieszczenia – domy, przedszkola, szkoły czy przychodnie – mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pomaga zapobiegać przeziębieniom i innym chorobom. Niemniej jednak, nie zapominajmy o regularnym, choćby krótkim, wietrzeniu pomieszczeń. Świeże powietrze zapobiega gromadzeniu się wilgoci i powstawaniu pleśni. Życzę wszystkim zdrowia i ciepłych, komfortowych domów” – powiedziała wicemer rejonu wileńskiego, dr Danuta Narbut.

Sezon grzewczy ogłaszany jest w tym samym dniu co w zeszłym roku. Początek sezonu grzewczego 2024-2025 w rejonie wileńskim został ogłoszony 2 października 2024 roku, a zakończenie – 17 kwietnia 2025 roku.