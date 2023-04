Związkowcy zapowiadają na czwartek kolejne strajki przeciwko reformie emerytalnej we Francji

Federacje kolejowe CGT, UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail i CFDT wzywają wszystkich pracowników kolejowych do przyłączenia się do akcji i do masowego strajku w czwartek – napisano w komunikacie związkowców.

Apele do swoich członków wysłali również związkowcy sektora lotniczego, edukacji oraz energetyki. Powrót akcji strajkowych w przyszłym tygodniu ogłosili również pracownicy firm zajmujących się wywozem śmieci. Wciąż sporadycznie blokowane są trzy kluczowe dla Paryża spalarnie śmieci: w Ivry-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux i Saint-Ouen.

Do protestów, strajków i blokad dochodzi w całej Francji niemal codziennie od trzech miesięcy. We wtorek związkowcy zablokowali drogi dojazdowe do Nantes, powodując gigantyczne korki wokół miasta. Blokowanych jest również kilka elektrowni.

Posłowie i senatorowie lewicy domagają się od prezydenta Emmanuela Macrona wycofania przyjętej już przez rząd z pominięciem drogi parlamentarnej reformy emerytalnej, której najważniejszym punktem jest podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat.

Premier Elisabeth Borne od poniedziałku prowadzi spotkania z klubami parlamentarnymi oraz związkowcami na temat reformy. Rzecznik rządu Olivier Veran podkreślił we wtorek, że „pragnie dialogu ze związkami”, rząd zaś ze „spokojem” oczekuje decyzji Rady Konstytucyjnej w sprawie zgodności z literą prawa ustawy emerytalnej – zapewnił Veran.