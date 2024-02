Żona Aleksieja Nawalnego bierze udział w Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, gdzie wcześniej występowała wiceprezydent USA. — Myślami jestem z jego rodziną, jego żoną Julią, która jest z nami dzisiaj. Jeśli ta wiadomość zostanie potwierdzona, będzie to kolejny dowód brutalności Putina. Bez względu na to, co nam powiedzą, musimy jasno powiedzieć, że Rosja jest odpowiedzialna. Więcej na ten temat będziemy mogli powiedzieć później — powiedziała Kamala Harris.

Żona Aleksieja Nawalnego zabrała głos po śmierci męża

Wystąpienie Julii Nawalnej było wzruszającym momentem trwającej konferencji.

— Chcę wezwać całą społeczność międzynarodową, wszystkie osoby znajdujące się w tej sali, żebyśmy wszyscy razem połączyli się i zwyciężyli to zło. Zwyciężyli ten straszny reżim, który w tej chwili jest w Rosji — powiedziała wdowa po Aleksieju Nawalnym.

— Ten właśnie reżim i Władimir Putin powinni osobiście ponieść odpowiedzialność za te wszystkie straszne rzeczy, które robią z moim krajem, naszym krajem, Rosją w ciągu ostatnich lat. Dziękuję bardzo — dodała.

Za słowa Julii Nawalnej uczestnicy Konferencji Bezpieczeństwa podziękowali jej długą owacją na stojąco.

Matka Aleksieja Nawalnego zabrała głos: nie chcę słyszeć żadnych kondolencji

„Nie chcę słyszeć żadnych kondolencji” — przekazała w piątek w mediach społecznościowych Ludmiła Nawalna, matka Aleksieja Nawalnego. Kilka godzin wcześniej o śmierci opozycjonisty poinformowały władze rosyjskiej kolonii karnej. Współpracownicy polityka nie potwierdzają jednak doniesień o śmierci polityka.

Ludmiła Nawalna zabrała głos w sprawie w piątek po południu. „Syna widzieliśmy w kolonii karnej 12 lutego. Był żywy, zdrowy i wesoły” — napisała matka opozycjonisty, cytowana przez rosyjską sekcję BBC.

Prawnik Aleksieja Nawalnego, Leonid Sołowjow, powiedział „Nowej Gazetie”, że nie komentuje sprawy na prośbę rodziny Nawalnego. — Decyzją rodziny Aleksieja Nawalnego w ogóle niczego nie komentuję. W środę Aleksiej miał wizytę prawnika. Wszystko było wtedy w porządku – stwierdził.