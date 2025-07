Zełenski zapowiada nową ustawę antykorupcyjną. Reakcja na protesty

– Właśnie zatwierdziłem projekt ustawy, która realnie wzmacnia państwo prawa w Ukrainie, gwarantuje niezależność instytucji antykorupcyjnych i zapewnia skuteczną ochronę systemu prawnego przed wpływem lub ingerencją ze strony Rosji – poinformował Zełenski w mediach społecznościowych.

Wcześniej, we wtorek, ukraiński parlament przyjął poprawki do ustawy, na mocy których prokurator generalny – mianowany przez prezydenta – uzyskał dodatkowe kompetencje w zakresie nadzoru nad działaniami Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz prowadzeniem spraw przez Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP). Prezydent Zełenski podpisał te zmiany, co wywołało kontrowersje.

Krytycy ostrzegają, że nowe regulacje koncentrują zbyt dużą władzę w rękach prezydenta i mogą otworzyć drogę do politycznych nacisków na śledztwa w głośnych sprawach korupcyjnych.

NABU zajmuje się wykrywaniem i badaniem przypadków korupcji w instytucjach państwowych, natomiast SAP odpowiada za prowadzenie postępowań karnych w sprawach dotyczących korupcji.