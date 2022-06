Zełenski wzywa do zapewnienia zakończenia wojny w tym roku

Zełenski powiedział w rozmowie wideo z przywódcami zebranymi w Alpach Bawarskich, że siłom ukraińskim będzie trudniej walczyć, jeśli zaczną wypychać wojska rosyjskie z kraju.

Prezydent wezwał zatem przywódców G-7 do podjęcia wszelkich starań oraz do „zaostrzenia sankcji”, aby zakończyć wojnę do końca tego roku.

Zełenski podkreślił potrzebę dalszego rozprawiania się z Rosją i „nie zmniejszania presji” po ogłoszeniu przez zachodnich aliantów serii bezprecedensowych sankcji wobec Moskwy.

Przywódcy G-7 zgodzili się, że pieniądze zebrane z wyższych taryfów handlowych nałożonych na rosyjski eksport będą kierowane jako pomoc dla Ukrainy.

G-7 planują również ogłosić długi zestaw nowych sankcji, w tym na rosyjskie łańcuchy dostaw obronnych, Rosjan odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka i zbrodnie wojenne, prywatne firmy wojskowe oraz nowe ograniczenia wizowe dla 500 urzędników.