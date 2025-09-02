Zełenski weźmie udział w paryskim spotkaniu nt. gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy

W szczycie tzw. „Koalicji chętnych” weźmie udział około 30 państw, głównie europejskich. Część przywódców będzie obecna osobiście, inni dołączą zdalnie – przekazał Pałac Elizejski.

Wołodymyr Zełenski planuje wziąć udział w wydarzeniu osobiście – powiedziało agencji AFP źródło zaznajomione ze sprawą. Szczyt poprowadzą prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Politycy mają omówić „działania podjęte w ostatnich tygodniach w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy” oraz przeanalizować konsekwencje postawy Rosji, która „uparcie odrzuca pokój” – czytamy w oświadczeniu francuskiej prezydentury.

Według źródła, głównym tematem rozmów w Paryżu będą właśnie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz „wzmacnianie działań dyplomatycznych, ponieważ Rosjanie ponownie unikają jakichkolwiek kroków w kierunku zakończenia wojny”.

Nie przewiduje się udziału byłego prezydenta USA Donalda Trumpa – dodało źródło.

W środę ministrowie państw koalicji mają omówić kwestie wojskowego wsparcia dla Ukrainy – poinformował rzecznik francuskiego ministra sił zbrojnych Sébastiena Lecornu.

W ostatnich tygodniach wśród dyplomatów dominował temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które miałyby wejść w życie w razie zawarcia rozejmu.

W ubiegłym miesiącu Donald Trump odbył w Alasce rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, jednak nie osiągnięto żadnego przełomu.

Później Trump spotkał się z liderami europejskimi oraz prezydentem Zełenskim.

Kijów domaga się gwarancji, które miałyby odstraszać od przyszłych ataków Rosji. Jednym z możliwych rozwiązań, które publicznie przedstawiali liderzy, jest wysłanie europejskich sił pokojowych po zakończeniu wojny.

Donald Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone mogłyby poprzeć europejski plan wysłania sił pokojowych, ale nie planują wysyłać amerykańskich żołnierzy do Ukrainy.

Rosja sprzeciwia się jakimkolwiek planom rozmieszczenia zachodnich sił pokojowych – Kreml oświadczył w zeszłym tygodniu, że „negatywnie ocenia tego typu dyskusje”.