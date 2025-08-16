Zełenski w poniedziałek złoży wizytę w Waszyngtonie

Wiadomość o wizycie w Stanach Zjednoczonych Zełenski przekazał w sobotę, po rozmowie telefonicznej z Trumpem i telekonferencji z europejskimi liderami na temat spotkania Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, zorganizowanego w piątek na Alasce.

„Popieramy propozycję prezydenta Trumpa, dotyczącą spotkania trójstronnego Ukraina-Ameryka-Rosja. Ukraina podkreśla: wszystkie kluczowe kwestie mogą być omawiane na szczeblu przywódców i format trójstronny jest w tym przypadku odpowiedni” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

„Wszystkie szczegóły dotyczące powstrzymania morderstw i zakończenia wojny zamierzam omówić z prezydentem Trumpem w poniedziałek w Waszyngtonie. Jestem wdzięczny za zaproszenie” – dodał ukraiński prezydent.

Rozmowę z Trumpem, a następnie z przywódcami europejskimi Zełenski określił jako „treściwą”.

„Ukraina ponownie potwierdza, że jest gotowa do maksymalnie produktywnych działań na rzecz pokoju. Prezydent Trump poinformował mnie o swoim spotkaniu z rosyjskim kierownikiem (przywódcą Rosji Władimirem Putinem – PAP), o głównych punktach ich rozmowy. Ważne, że siła Ameryki wpływa na rozwój sytuacji” – podkreślił.

Zełenski zaznaczył, że w dyskusjach na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ważny jest udział państw europejskich.

„Omówiliśmy pozytywne sygnały, płynące ze strony amerykańskiej, dotyczące udziału (Waszyngtonu) w zagwarantowaniu bezpieczeństwa Ukrainy” – oświadczył Zełenski.

Agencja AFP cytuje rzeczniczkę Białego Domu Karoline Leavitt, która ujawniła, że Trump przeprowadził „długą rozmowę” z Zełenskim podczas lotu powrotnego z Alaski, ze spotkania z Putinem. Prezydent USA rozmawiał również z przywódcami NATO – dodała Leavitt.

Trump spotkał się w piątek z Putinem w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson na Alasce. Po rozmowach obaj przywódcy wygłosili oświadczenia, ale nie odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Trump i Putin określili swoje piątkowe spotkanie na Alasce jako „konstruktywne”, ale po zakończeniu rozmów nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zaznaczył, że zgodził się z Putinem w wielu sprawach, lecz kilka ważnych kwestii pozostało nierozwiązanych.