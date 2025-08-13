Zelenski w Berlinie na rozmowach z sojusznikami i Donaldem Trumpem

Zełenski i przywódcy państw europejskich planują pilną wideokonferencję z Donaldem Trumpem, licząc na przekonanie go do poszanowania interesów Kijowa podczas nadchodzącego szczytu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaprosił do Berlina liderów Francji, Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich, a także szefów instytucji Unii Europejskiej i NATO. W drugiej części rozmów dołączą Trump oraz wiceprezydent USA J.D. Vance.

Piątkowe spotkanie Trump–Putin ma być pierwszym od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę ponad trzy lata temu. Obecnie nie przewiduje się udziału Zełenskiego w tych rozmowach, co budzi obawy, że Kijów mógłby zostać zmuszony do bolesnych ustępstw, w tym terytorialnych.

Liderzy UE we wtorek podkreślili „niezależne prawo Ukrainy do wyboru własnej przyszłości” oraz zaznaczyli, że „granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane siłą”. Zełenski, pytany przez dziennikarzy, wykluczył możliwość wycofania wojsk ukraińskich z Donbasu.

Biuro kanclerza Merza poinformowało, że w rozmowach zostaną poruszone kwestie „dalszych możliwości wywierania presji na Rosję” oraz „przygotowań do ewentualnych rozmów pokojowych, w tym zagadnienia dotyczące roszczeń terytorialnych i bezpieczeństwa”.

W dyskusjach mają uczestniczyć przywódcy Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski i Ukrainy, przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, sekretarz generalny NATO, a także prezydent i wiceprezydent USA. Następnie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Merz planują nową rundę rozmów tzw. Koalicji Chętnych.