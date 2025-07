Zełenski: Trump pokazuje determinację w sprawie zakończenia wojny

„Właśnie teraz, gdy tak wiele może się zmienić na rzecz prawdziwego pokoju, dziękuję prezydentowi Trumpowi za jego zaangażowanie w ratowanie życia i powstrzymanie tej okrutnej wojny” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

W poniedziałek Donald Trump ogłosił, że wyznaczy prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi nowy, krótszy termin – „10 albo 12 dni” – na zakończenie wojny w Ukrainie.

Na początku miesiąca Trump zapowiedział, że daje Putinowi 50 dni na zawarcie porozumienia pokojowego z Kijowem w sprawie trwającej od ponad trzech lat wojny. W przeciwnym razie, jak zapowiedział, USA nałożą sankcje.

Zdaniem Trumpa, jeśli nie dojdzie do porozumienia, na pozostałych partnerów handlowych Rosji zostaną nałożone wtórne cła, by dodatkowo osłabić zdolność Moskwy do wytrzymywania i tak już dotkliwych sankcji Zachodu.

Trump oświadczył również, że Putin „opowiada wiele bzdur” na temat Ukrainy.

Prowadzone pod auspicjami USA negocjacje mające na celu zakończenie rosyjskiej inwazji na pełną skalę, trwającej od ponad trzech lat, utknęły w martwym punkcie.

W ostatnich miesiącach trzy rundy rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą, które odbyły się w Turcji, nie przyniosły przełomu.