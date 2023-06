Zełenski: to szczęśliwy dzień, na wszystkich odcinkach frontu idziemy do przodu

To szczęśliwy dzień - nasi żołnierze w poniedziałek posuwali się do przodu na wszystkich odcinkach frontu, powiedział w wieczornym wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wystąpienie zostało nagrane w pociągu w drodze powrotnej z linii frontu do Kijowa, poinformował Ukrinform.