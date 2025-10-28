Zełenski: rozszerzymy zasięg ataków w głębi Rosji

Rosyjski sektor naftowy płaci już odczuwalną cenę za wojnę i zapłaci jeszcze większą – ostrzegł po spotkaniu z udziałem kierownictwa politycznego i dowództwa wojskowego. Tym razem – jak podkreślił – uczestniczyli w nim także producenci broni.

„Głównym tematem były nasze możliwości prowadzenia dalekosiężnych akcji przeciwko Rosji. (…) Przeanalizowaliśmy skuteczność naszych uderzeń dalekiego zasięgu w określonym okresie oraz osiągnięte rezultaty. Rosyjski sektor rafinacji ropy już płaci odczuwalną cenę za wojnę – i zapłaci jeszcze większą” – napisał na portalach społecznościowych.

Na naradzie „wyznaczono zadania dotyczące rozszerzenia geograficznego zasięgu stosowania naszej broni dalekiego zasięgu” – powiedział Zełenski.

Poinformował, że władze w Kijowie pracują z producentami nad długoterminowymi kontraktami.

„Okres trzyletni pozwala producentom lepiej planować wykorzystanie niezbędnych zasobów i zwiększać skalę dostaw dla wojska. Liczba takich zawartych kontraktów będzie większa” – zaznaczył.

Prezydent powiadomił, że wysłuchał raportów na temat rosyjskich ataków na infrastrukturę i obiekty energetyczne. Przekazał, że o ich obronie rozmawia z partnerami zagranicznymi.