Zełenski: Rosja atakuje prawie co noc. W tym tygodniu użyła ok. 2,7 tys. dronów i pocisków

„Niemal 1500 dronów uderzeniowych, 1170 kierowanych bomb lotniczych i ponad 70 rakiet różnego typu użyli Rosjanie do ataków na życie w Ukrainie tylko w tym tygodniu. Były trafienia w zwykłe budynki mieszkalne, infrastrukturę cywilną, liczne terrorystyczne uderzenia w energetykę” – napisał na portalach społecznościowych.

Według szefa państwa Rosjanie tylko ostatniej nocy atakowali obwody: dniepropietrowski, zaporoski, charkowski, czernihowski i odeski.

„Niestety są zabici i ranni. Składam wyrazy współczucia wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tych ataków” – dodał.

Zełenski podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc po rosyjskich atakach: ratownikom, medykom, energetykom i wszystkim innym służbom.