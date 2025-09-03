Znad Wilii
  • 3 września, 2025 12:30

Zełenski: Putin demonstruje bezkarność poprzez kolejne ataki na Ukrainę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Władimira Putina o wykorzystywanie nowych ataków na Ukrainę do manifestowania swojej bezkarności. Zaznaczył, że brak wystarczającego nacisku międzynarodowego na rosyjską gospodarkę wojenną pozwala Rosji kontynuować agresję.

zw.lt/PAP/BNS
fot. BNS/Paulius Peleckis

„Putin nie napotyka odpowiedniego nacisku, dlatego ta agresja trwa” – powiedział Zełenski, dodając, że świat musi podjąć zdecydowane działania, aby zatrzymać eskalację.

Tego samego dnia Kijów poinformował, że rosyjskie siły wystrzeliły w nocy ponad 500 dronów i rakiet w kierunku Ukrainy, koncentrując się na zachodnich obszarach kraju. Ataki miały na celu zniszczenie infrastruktury cywilnej, a także destabilizację sytuacji w tych regionach.

Zełenski ponownie wezwał społeczność międzynarodową do zaostrzenia sankcji wobec Rosji oraz zapewnienia Ukrainie niezbędnego wsparcia militarnego. W jego opinii, tylko silna odpowiedź ze strony świata może powstrzymać Putina przed dalszą eskalacją konfliktu.

