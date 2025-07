Zełenski: Putin boi się USA – od przybycia Kellogga nie było silnych ostrzałów

„Przybył generał Kellogg i przez dwie noce z rzędu nie było masowych bombardowań. To bardzo interesujący przykład. Minionej i poprzedniej nocy nie było żadnych zmasowanych ataków. Nawet ludzie zaczęli żartować, że powinniśmy dać Kelloggowi ukraiński paszport i zostawić go tutaj, i niech Amerykanie przyjeżdżają tu częściej (…) Co to oznacza? Że Putin bombarduje cywilów, ale nie robi tego, gdy są tu Amerykanie” – powiedział Zełenski amerykańskiej telewizji Newsmax.

Jak dodał, oznacza to, że Putin boi się Stanów Zjednoczonych i pokaz siły może zmusić Putina, by zasiadł do stołu negocjacyjnego.