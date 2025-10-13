Zełenski poprosił Macrona o systemy obrony powietrznej i rakiety

„Poinformowałem (Macrona – PAP) go o naszych priorytetowych potrzebach, przede wszystkim o systemy obrony powietrznej i rakiety” – napisał Zełenski na X i zaznaczył, ze Rosja korzysta z faktu, że sytuacja na Bliskim Wschodzie i sprawy lokalne absorbują całą uwagę opinii publicznej.

Podkreślił, że rosyjskie ataki dodatkowo zyskały na intensywności.

Przywódcy mieli także omówić poszerzenie inicjatywy PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), w ramach której kraje NATO kupują uzbrojenie najistotniejsze dla ukraińskiej armii, zgodnie z listą sporządzoną przez Kijów.

Macron podziękował Francji za jej wsparcie.

Prezydent Francji zaznaczył, że wojna Rosji z Ukrainą także musi się zakończyć, nawiązując do sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie od piątku obowiązuje zawieszenie broni, będące częścią szerszego planu pokojowego zaproponowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

„Jeśli Rosja będzie nadal upierać się przy swojej wojennej postawie i odmawiać przystąpienia do negocjacji, to będzie musiała zapłacić” – zaznaczył francuski prezydent.

Ponadto Macron zwrócił uwagę, że rosyjskie ataki są w rzeczywistości wymierzone w ludność cywilną, ponieważ dochodzi do nich tuż przed początkiem sezonu grzewczego.

„Badamy wraz z naszymi sojusznikami zakres niezbędnej pomocy, aby przywrócić i zapewnić podstawowe usługi” – napisał Macron.

Pod koniec wpisu prezydent Francji zapewnił, że Francja stoi u boku Ukrainy, jak nigdy dotąd i jest zaangażowana w ramach Koalicji Chętnych.

W piątek Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w jej infrastrukturę energetyczną. Agencja AFP zwróciła uwagę, że Moskwa co roku próbuje zniszczyć w okresie zimowym infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W Kijowie w piątek doszło do tymczasowego odcięcia wody u 2 mln odbiorców.

Inicjatywa PURL została zapoczątkowana na podstawie porozumienia pomiędzy NATO a USA, podpisanego 14 lipca w Waszyngtonie. Program zakłada finansowanie zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy przez kraje europejskie i Kanadę. Pierwszy pakiet pomocy w ramach PURL został dostarczony Ukrainie w sierpniu przez Holandię.