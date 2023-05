Zełenski podziękował Radzie UE za zawieszenie na kolejny rok ceł na ukraińskie produkty

W czwartek Rada UE, czyli państwa członkowskie wspólnoty, przyjęła rozporządzenie, które przedłuża do czerwca 2024 roku zawieszenie ceł, kontyngentów i środków ochrony na ukraiński eksport do UE, w tym produkty rolne.

„To nowy etap sektorowej integracji naszej gospodarki – Ukrainy i całej Unii Europejskiej. To jest to, co jednoznacznie wzmacnia nas wszystkich w Europie” – powiedział Zełenski na nagraniu opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych.

„W ramach naszego ruchu w stronę UE taką liberalizację – na razie tymczasową – musimy przekształcić w stałą i nie może być wobec niej żadnych wyjątków i ograniczeń” – podkreślił.

Zełenski podziękował partnerom za tę decyzję. „Każdy, kto chce siły i mocy dla całej Europy, podejmuje właśnie takie decyzje” – dodał.

„Musimy być świadomi tego, że też po tym istnieje ryzyko, że pewne ograniczenia i tak mogą pozostać. Jeśli nacisk pewnych rządów na UE będzie utrzymany. Ale wewnętrzna polityka nie powinna przesłaniać wspólnych europejskich celów” – kontynuował szef państwa.

„Więc jestem pewien, że zdołamy znaleźć takie rozwiązanie, w tym dla rolników na Ukrainie i w niektórych krajach sąsiednich, które będzie odpowiadać naszym wspólnym europejskim interesom i standardom” – oznajmił Zełenski.