Zełenski podarował Trumpowi kij golfowy od ukraińskiego żołnierza

Do przekazania podarunku przez prezydenta Ukrainy doszło w poniedziałek w Waszyngtonie, gdzie tego dnia odbyły się rozmowy z udziałem Zełenskiego, Trumpa, a także przywódców kilku krajów europejskich, Unii Europejskiej i NATO w sprawie negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Kij golfowy został przekazany przez młodszego sierżanta Sił Zbrojnych Ukrainy Kostiantyna Kartawcewa. Jak powiedział Zełenski, Kartawcew stracił nogę podczas walk w pierwszych miesiącach pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, ratując towarzyszy broni. Gra w golfa stała się dla niego częścią rehabilitacji i pomogła mu odzyskać równowagę, zarówno fizyczną, jak i emocjonalną – dodał.

Ukraiński przywódca pokazał też nagranie, na którym Kartawcew prosi prezydenta USA o pomoc Ukrainie w zakończeniu wojny sprawiedliwym i trwałym pokojem.

Trump przyjął prezent i opublikował w internecie nagranie wideo z podziękowaniami dla ukraińskiego żołnierza, a także podarował prezydentowi Ukrainy symboliczne klucze do Białego Domu.

Trump jest znany z zamiłowania do gry w golfa. Według stacji Sky News to właśnie dzięki wspólnej pasji do tego sportu bliższe relacje z prezydentem USA zdołał nawiązać prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Wcześniej w poniedziałek Zełenski wręczył prezydentowi USA list od swojej żony Ołeny, prosząc Trumpa o przekazanie go amerykańskiej pierwszej damie Melanii. Nawiązał w ten sposób do listu, który Melania Trump przekazała przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi za pośrednictwem swojego męża. Wezwała w nim do ochrony dzieci i „stworzenie świata pełnego godności dla wszystkich”. Trump wręczył list Putinowi podczas piątkowego spotkania na Alasce.