Zełenski po ataku Rosji: oczekujemy stanowczego wsparcia USA

W nocy Rosja przeprowadziła atak z użyciem największej fali dronów i rakiet od początku inwazji trzy lata temu. W wyniku ostrzału w niedzielę zginęły cztery osoby, a na terenie kompleksu rządowego, w którym mieści się siedziba ukraińskiego rządu, wybuchły pożary.

„Ważne jest, aby na ten dzisiejszy atak nastąpiła szeroka odpowiedź ze strony naszych partnerów” – powiedział Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu. „Liczymy na silną reakcję Stanów Zjednoczonych. Tego właśnie potrzeba” – dodał.

Po rosyjskim ataku były prezydent USA Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że jest gotów nałożyć nowe sankcje na Moskwę.

Z kolei sekretarz skarbu USA Scott Bessent oświadczył, że Waszyngton jest przygotowany na zwiększenie presji na Rosję, jednak – jak podkreślił – również Europa musi podjąć konkretne działania, by rzeczywiście zmusić Moskwę do podjęcia rozmów.