Zełenski: pierwsze czołgi dotarły z Polski; będą one wzmacniać naszą obronę

Prezydent Ukrainy podkreślił, że obecność Mateusza Morawieckiego w Kijowie to „bardzo potężny symbol jedności Ukrainy i Polski, naszej wspólnej niezłomności, naszej solidarności”. „Polska była z nami jeszcze przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu tej pełnoskalowej inwazji i będzie z nami – jestem pewien – do naszego wspólnego zwycięstwa” – oświadczył.

„Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy, która udziela pomocy i dziękuję za to panu premierowi, dziękuję społeczeństwu polskiemu za to wsparcie” – mówił Zełenski. „Liderzy zawsze mogą to robić, gdy mają poparcie w narodzie i jestem wdzięczny całemu narodowi polskiemu, bo to jest i broń, i wsparcie gospodarcze, wsparcie polityczne i wsparcie humanitarne, wsparcie naszych ludzi. Wszystko to wzmacnia obronność Ukrainy” – dodał Zełenski.

Ukraiński prezydent przypomniał, że Polska była założycielem koalicji czołgowej. „Dzisiaj możemy poinformować o pierwszych takich czołgach, której otrzymaliśmy z Polski. Pierwsze czołgi przyjechały z Polski” – poinformował. „Te czołgi są już na Ukrainie. Będą wzmacniać naszą obronę” – dodał Zełenski. Dziękował premierowi Morawieckiemu za wkład w budowę w koalicji dotyczącej dostarczania Ukrainie czołgów.

Przezwyciężymy też pozostałe tabu w zakresie obronności, chodzi o koalicję lotniczą

Na wspólnej konferenecji prasowej z premierem Morawieckim, ukraiński prezydent, który dziękował za przekazanie przez Polskę pierwszych czołgów Leopard, powiedział też, że „dzięki naszym działaniom, naszych polskich braci i pozostałych naszych sojuszników przezwyciężymy też pozostałe tabu, tabu w zakresie obronności, chodzi o koalicję lotniczą”. Ale – dodał – „to jest trudna kwestia”.

„Tym niemniej pracujemy w tym kierunku, bo to wzmocni ukraińską armię i co najważniejsze wzmocni bezpieczeństwo naszej przestrzeni powietrznej” – powiedział Zełenski.

Dodał, że z Morawieckim omówili kwestie przyspieszenia dostaw broni dla Ukrainy i przyspieszenia tym samym rosyjskiej porażkę na polu walki. „Jeśli chodzi o sankcje, dziękuję panu premierowi, dziękuję wszystkim naszym polskich braciom za zrozumienie tej sytuacji, za rozumienie zapotrzebowań Ukrainy” – dodał.

Prezydent Ukrainy powiedział, że szczególnie chce podkreślić współdziałanie w zakresie leczenia i rehabilitacji ukraińskich żołnierzy. „Jest propozycja od premiera Polski dotycząca 2,5 tys. naszych żołnierzy, którzy otrzymają pomoc w zakresie leczenia i rehabilitacji w Polsce” – powiedział szef Ukrainy.