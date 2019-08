Zełenski oferuje obywatelstwo prześladowanym Rosjanom

vdu

W lipcu Zełenski przyznał ukraińskie obywatelstwo dziewięciu cudzoziemcom, których nazwisk wtedy nie opublikowano. Wśród nich było pięciu Rosjan, w tym pochodzący z Petersburga Nikita Makiejew, który walczył w 2014 roku w ukraińskim batalionie Azow.

Prezydent Zełenski obiecał w kwietniu po wyborze na najwyższe stanowisko w państwie przyznanie obywatelstwa ukraińskiego Rosjanom, którzy „cierpią” w swoim kraju. – Doskonale wiemy, co tak naprawdę oznacza rosyjski paszport – deklarował wtedy ironizując, że jest „to prawo być aresztowanym za udział w pokojowym proteście”.

„To prawo nie mieć wolnych, opartych na prawdziwej rywalizacji wyborów. To prawo do tego, by zapomnieć, że istnieją przyrodzone prawa człowieka i wolności obywatelskie” – dodał.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w kwietniu dekret upraszczający procedury przyznawania obywatelstwa Federacji Rosyjskiej mieszkańcom prorosyjskich samozwańczych tak zwanych republik ludowych – Ługańskiej i Donieckiej w Donbasie. Dekret głosił, że „osoby stale mieszkające na terytoriach poszczególnych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego mają prawo zwrócić się z wnioskami o nadanie obywatelstwa Federacji Rosyjskiej w trybie uproszczonym”.