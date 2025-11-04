Zełenski i von der Leyen omówili postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w UE

„Dobra rozmowa z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Już jutro zostanie opublikowany coroczny raport w ramach Pakietu Rozszerzenia Unii Europejskiej–2025. Omówiliśmy postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w UE, mamy wszelkie podstawy, by liczyć na pozytywny dla nas wynik” – napisał Zełenski na platformie X.

Szef państwa ukraińskiego przekazał, że strony rozmawiały też o wsparciu energetycznym.

„Ursula opowiedziała o koordynacji z różnymi instytucjami i państwami oraz o środkach, które zostaną przeznaczone na wsparcie naszego sektora energetycznego. Mogą to być bardzo znaczące wkłady i będziemy pracować nad ich zwiększeniem” – stwierdził.

Wcześniej szefowa KE poinformowała po rozmowie z prezydentem Ukrainy, że UE będzie wspierać Ukrainę podczas nadchodzącej zimy.

„Ukraina nie stawi czoła tej zimie sama” – napisała von der Leyen na platformie X.

Dodała, że równocześnie trwają prace nad rozwiązaniami, które zagwarantują długoterminową pomoc finansową dla Kijowa.

Ponadto Zełenski w poniedziałek spotkał się z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Kanady i Holandii w NATO, podczas którego podkreślił wkład tych państw we wzmocnienie obronności Ukrainy. Jak wynika z opublikowanego przez stronę ukraińską nagrania wideo, wśród uczestników spotkania był kierujący ambasadą RP w Kijowie Piotr Łukasiewicz.

Prezydent Ukrainy i partnerzy omówili opcje wzmocnienia obrony ukraińskiego systemu energetycznego przed zimą. Między innymi zakup systemów obrony powietrznej, rakiet i wzmocnienie lotnictwa taktycznego.