Zełenski gotów na spotkanie z Putinem

Deklaracja ukraińskiego przywódcy padła dzień po wizycie specjalnego wysłannika Donalda Trumpa – Steve’a Witkoffa – w Moskwie, gdzie spotkał się on z Władimirem Putinem. Sam Trump określił spotkanie jako „bardzo owocne”, a Kreml uznał je za „konstruktywne”.

Prezydent USA, ogłosił, że „bardzo szybko” może sam spotkać się z Putinem, a w kolejnych tygodniach możliwe są także trójstronne rozmowy z udziałem USA, Rosji i Ukrainy.

Zełenski: tylko liderzy mogą zdecydować

– Wielokrotnie powtarzaliśmy, że skuteczne rozwiązania są możliwe jedynie na poziomie przywódców. Trzeba ustalić zarówno termin, jak i zakres tematów do rozmów – napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

Dodał, że w środę odbył rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem, a także z kilkoma liderami europejskimi. W czwartek planował kolejne kontakty dyplomatyczne, m.in. z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, przedstawicielami Francji i Włoch, a także konsultacje na poziomie doradców ds. bezpieczeństwa narodowego.

„To Rosja musi wykonać realne kroki”

Ukraiński przywódca zaznaczył, że najważniejsze jest, by Rosja – jako agresor – podjęła konkretne działania na rzecz zakończenia wojny.

– To Rosja rozpoczęła tę wojnę. Najważniejsze, by zaczęła podejmować realne kroki w celu zakończenia swojej agresji – podkreślił Zełenski.

Tymczasem mimo dyplomatycznych gestów, Stany Zjednoczone zapowiedziały kolejne sankcje wobec partnerów handlowych Rosji.