Zełenski dziękuje przywódcom 26 państw UE za wspólne stanowisko w sprawie pokoju

„Dziękuję liderom Europy za zdecydowane wsparcie naszej niepodległości, integralności terytorialnej oraz właśnie tak aktywne podejście do dyplomacji, które może pomóc zakończyć tę wojnę godnym pokojem. Rzeczywiście, wszyscy popieramy stanowczość prezydenta (USA Donalda) Trumpa i razem musimy wypracować takie stanowiska, które nie pozwolą Rosji ponownie oszukać świata” – podkreślił Zełenski.

Prezydent zaznaczył, że każda decyzja w sprawie bezpieczeństwa jego kraju i całej Europy ma być omawiana wspólnie oraz wzmacniać wspólne możliwości obronne.

„Za odmowę zakończenia zabójstw Rosja musi ponieść odpowiedzialność. Dopóki prowadzi wojnę i okupację, musimy wspólnie kontynuować naszą presję – presję siły, sankcji i dyplomacji. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają! Pokój dzięki sile” – napisał w komunikatorze.

Zełenski powtórzył, że na razie nie widać oznak, aby rosyjska armia przygotowywała się do zakończenia wojny.

„Wręcz przeciwnie, prowadzi ona działania, które świadczą o przygotowaniach do nowych operacji ofensywnych. W takich warunkach ważne jest, by jedność świata nie została zagrożona” – powiedział.

Wcześniej przywódcy 26 państw UE oświadczyli, że drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy. Zaznaczyli, że rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić także interesy bezpieczeństwa Europy. Zadeklarowali, że UE jest gotowa na gwarancje bezpieczeństwa, a ich częścią musi być zdolność Ukrainy do skutecznej obrony.

Oświadczenie zostało uzgodnione w nocy z poniedziałku na wtorek przez wszystkich szefów państw i rządów UE z wyjątkiem Węgier. Ma ono podkreślić spójne podejście Europy do kwestii wojny w Ukrainie, która będzie tematem spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w piątek na Alasce.