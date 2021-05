Zełenski dziękuje Polsce za stanowisko wobec integralności terytorialnej Ukrainy

"Dziękuję Polsce i prezydentowi Andrzejowi Dudzie za wsparcie Ukrainy, która znajduje się na drodze do struktur euroatlantyckich. Dziękuję Polsce za stanowisko wobec integralności terytorialnej Ukrainy. Dziękuję też za to, jak Polska opowiada się za nieuznawaniem aneksji Krymu" - powiedział podczas wizyty w Warszawie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaprosił on prezydenta Dudę na pierwszy szczyt Platformy Krymskiej.