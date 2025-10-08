Zełenski: działamy, by nie dopuścić do dywersji z wykorzystaniem rosyjskiej floty cieni

„Nasz wywiad aktywnie współpracuje z partnerami, aby nie dopuścić do wykorzystania przez Rosję statków tak zwanej floty cieni do dywersji i innych prób destabilizacji w Europie” – podkreślił po spotkaniu z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, Ołehem Iwaszczenką.
Zełenski powiedział, że Ukraina dzieli się z partnerami „niezbędnymi informacjami” i liczy na silniejsze przeciwdziałanie rosyjskiej ingerencji.
„Obecnie Rosjanie wykorzystują tankowce nie tylko po to, by zarabiać pieniądze na wojnę, lecz także do działalności wywiadowczej, a nawet dywersyjnej. To jest całkowicie realne do przerwania” – zaznaczył ukraiński prezydent, cytowany w komunikatorze Telegram.