  • 8 października, 2025 6:00

Zełenski: działamy, by nie dopuścić do dywersji z wykorzystaniem rosyjskiej floty cieni

Wywiad Ukrainy prowadzi działania, aby nie dopuścić do wykorzystywania przez Rosję statków floty cieni do dywersji w Europie; powstrzymanie tych aktywności Moskwy jest całkowicie realne – oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

PAP
fot. PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

„Nasz wywiad aktywnie współpracuje z partnerami, aby nie dopuścić do wykorzystania przez Rosję statków tak zwanej floty cieni do dywersji i innych prób destabilizacji w Europie” – podkreślił po spotkaniu z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, Ołehem Iwaszczenką.

Zełenski powiedział, że Ukraina dzieli się z partnerami „niezbędnymi informacjami” i liczy na silniejsze przeciwdziałanie rosyjskiej ingerencji.

„Obecnie Rosjanie wykorzystują tankowce nie tylko po to, by zarabiać pieniądze na wojnę, lecz także do działalności wywiadowczej, a nawet dywersyjnej. To jest całkowicie realne do przerwania” – zaznaczył ukraiński prezydent, cytowany w komunikatorze Telegram.

