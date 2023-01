Zełenski do studentów w Warszawie: to nasza wspólna walka o bezpieczeństwo i wolność Europy

„Każdy z nas ma obowiązki, wszyscy walczymy o Europę, to ważna walka naszego pokolenia, to wspólna sprawa (…), to nasza walka, wasza i nasza, i musimy wygrać tę walkę o Europę” – podkreślił Zełenski.

Nie możemy zapominać o europejskiej historii, dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, musimy o tym pamiętać, kiedy dochodzą do nas kolejne doniesienia o brutalności wojsk rosyjskich, o rosyjskiej tyranii wymierzonej w wolność – oznajmił ukraiński prezydent.

„Tutaj nie chodzi tylko o Ukrainę i nasz region, czy terytoria, które chciałby przejąć Kreml, tutaj chodzi o całą Europę, o naszą wspólną przestrzeń demokracji, wolności, praw człowieka i sprawiedliwości społecznej” – zaznaczył Zełenski. Dodał, że wszystkie te osiągnięcia nie są dane raz na zawsze; nie są tym, co jest automatycznie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Trzeba być gotowym do tego, by z determinacją walczyć o wolność.

Do tego potrzebni są prawdziwi liderzy. Wierzę, że wy nimi zostaniecie – prezydent zwrócił się bezpośrednio do studentów. „Nie bądźcie tylko europejskimi biurokratami, ale obrońcami ludzi, obrońcami europejskich wartości (…), bądźcie liderami tej walki o Europę” – zaapelował.

Przestrzegł, że kiedy Ukraina pokona Rosję na polu bitwy, nie będzie można stracić czujności i przyszli europejscy liderzy powinni być cały czas gotowi do obrony prawa i wolności przed potencjalnymi tyranami w przyszłości.

Prezydent Zełenski zapewnił, że w przyszłości kolejny oddział Kolegium Europejskiego na pewno zostanie otwarty na Ukrainie. Obecnie uczelnia ma kampus w belgijskiej Brugii i w Natolinie.

Udział Ukrainy w sprawach europejskich musi się zwiększyć, musimy mieć specjalistów od tych zagadnień, dlatego cieszy mnie, że w Natolinie są też ukraińscy studenci, jestem pewny, że będą z godnością reprezentować Ukrainę w unijnych instytucjach – podkreślił prezydent.

Tak samo jak zjednoczyliśmy i wzmocniliśmy Europę, tak przedstawiciele Ukrainy, w tym absolwenci Kolegium Europejskiego pomogą w zagwarantowaniu wolności i bezpieczeństwa na kontynencie w dłuższej perspektywie, oczywiście, z Ukrainą jako częścią Unii Europejskiej, nie ma innego rozwiązania – podsumował Zełenski.

Ukraiński prezydent odpowiadał też na pytania studentów. Zwycięstwo będzie oznaczało oswobodzenie całego terytorium Ukrainy i zapewnienie mu bezpieczeństwa – zaznaczył, odnosząc się do jednego z nich. Zwycięstwo, to zakończenie walk; stanu sprzed 24 lutego nie można nazwać pokojem, bo siły rosyjskie okupowały Krym i cześć Donbasu, na wschodzie trwały walki, nie ma pokoju, gdy wojska rosyjskie zajmują część twojego terytorium – doprecyzował.

Pytany o swoje oczekiwania przed zapowiadanym na wiosnę drugim szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej, odpowiedział, że z okazji takich wydarzeń zawsze oczekuje informacji o nowych dostawach broni, przy czym sankcje gospodarcze też są bardzo ważną bronią ekonomiczną.

Na swojej drodze do integracji z instytucjami europejskimi Ukraina musi przejść proces deoligarchizacji, musi też usprawnić walkę z korupcją – co już się dzieje – oraz przeprowadzić reformę sądownictwa – podkreślił Zełenski, pytany o najważniejsze wyzwania, z którymi kraj musi się zmierzyć, by sprostać kryteriom akcesji do UE. Uzupełnił, że wojna pokazuje słabe punkty, które wymagają reform, dlatego np. już teraz w Ukrainie prowadzone są ważne zmiany w sektorze energetycznym – decentralizacja i przechodzenie na zieloną energię czy digitalizacja administracji.

Wszystkie kraje, które były częścią ZSRR lub były pod wpływem tego państwa wiedzą jak poważnym zagrożeniem jest Rosja; gdyby Rosja mogła wygrać tę wojnę, to nie zatrzymałaby się na Ukrainie, posunęłaby się dalej i zagrażała kolejnym państwom – odpowiedział Zełenski, pytany o różnice w doświadczeniach wschodniej i zachodniej Europy.

Cała Europa powinna zjednoczyć się wokół Ukrainy i naszej walki i to się dzieje; jestem pewien, że społeczeństwa wszystkich państw UE popierają naszą walkę, jestem wdzięczny za każdą pomoc, finansową i humanitarną, ale w niektórych krajach wciąż są przywódcy, którzy „bawią się w politykę, co jest zbędne, niepotrzebne, to strata czasu, a w zasadzie czasu społeczeństwa; to też bardzo ryzykowne zachowanie” – uzupełnił.